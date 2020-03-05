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Торрейра зламав ногу в матчі Кубка Англії та вибув на тривалий термін

15:21 196 Читать на русском
Торрейра зламав ногу в матчі Кубка Англії та вибув на тривалий термін
Лукас Торрейра / Reuters

Півзахисник Арсенала Лукас Торрейра зазнав серйозного пошкодження у поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії проти Портсмута (2:0).

Лукас Торрейра зламав щиколотку в поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії проти Портсмута, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

Торрейра зазнав пошкодження у матчі Кубка Англії – гравець Арсенала покидав поле на ношах

Терміни відновлення гравця стануть відомі після детального обстеження. Нагадаємо, уругвайця замінив Дані Себальйос вже на 16 хвилині поєдинку проти Портсмута.

До слова, Торрейра в нинішньому сезоні провів 33 матчі у всіх турнірах за Арсенал, забивши 2 голи і зробивши результативну передачу.

Арсенал впевнено обіграв Портсмут та став першим чвертьфіналістом Кубка Англії

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Теги
Англія Арсенал Арсенал Лукас Торрейра Лукас Торрейра
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