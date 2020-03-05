Торрейра зламав ногу в матчі Кубка Англії та вибув на тривалий термін

Євро-2020 — 16:00 93
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Рим на Євро-2020: як доїхати, що подивитися, куди заселитися, де відпочити і як зекономити
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Динамо підписало новий контракт з РусинимУкраїна — 14:58 3230
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Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛУкраїна — 14:30 3738
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Шахтар узгодив трансфер Зубкова із Сампдорією, – ЗМІУкраїна — 14:20 4823
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"У Михайличенка немає вибору": чому Динамо не вселяє оптимізму, або Як арбітри роблять свою "чорну справу"Україна — 13:30 6521