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Торрейра зазнав пошкодження у матчі Кубка Англії – гравець Арсенала покидав поле на ношах

2 березня 23:19 174 Читать на русском
Торрейра зазнав пошкодження у матчі Кубка Англії – гравець Арсенала покидав поле на ношах
Портсмут – Арсенал / Фото Goal

Арсенал зазнав втрат у матчі проти Портсмута.

 

Арсенал завітав до Портсмута в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії.

Торрейра непрозоро натякнув на відхід з Арсенала

Вже на 16-й хвилині поєдинку хавбек Арсенала Лукас Торрейра зіткнувся з гравцем господарів Джеймсом Болтоном та завалився на газон. 24-річний уругваєць скорчився від болю і рефері одразу покликав медиків на поле. Травма виявилась настільки серйозною, що Лукас не міг самостійно покинути поле і його винесли на ношах.

У поточному сезоні АПЛ Торрейра провів 24 матчі, в яких відзначився голом та асистом.

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Теги
Англія Кубок Англії Кубок Англії Лукас Торрейра Лукас Торрейра Портсмут - Арсенал Арсенал Арсенал Відеоновини
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