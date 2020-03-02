Торрейра зазнав пошкодження у матчі Кубка Англії – гравець Арсенала покидав поле на ношах

Арсенал зазнав втрат у матчі проти Портсмута.

Арсенал завітав до Портсмута в рамках 1/8 фіналу Кубка Англії.

Торрейра непрозоро натякнув на відхід з Арсенала

Вже на 16-й хвилині поєдинку хавбек Арсенала Лукас Торрейра зіткнувся з гравцем господарів Джеймсом Болтоном та завалився на газон. 24-річний уругваєць скорчився від болю і рефері одразу покликав медиків на поле. Травма виявилась настільки серйозною, що Лукас не міг самостійно покинути поле і його винесли на ношах.

У поточному сезоні АПЛ Торрейра провів 24 матчі, в яких відзначився голом та асистом.

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