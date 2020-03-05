Торрейра сломал ногу в матче Кубка Англии и выбыл на длительный срок

Полузащитник Арсенала Лукас Торрейра подвергся серьезному повреждению в поединке 1/8 финала Кубка Англии против Портсмута (2:0).

Лукас Торрейра сломал лодыжку в поединке 1/8 финала Кубка Англии против Портсмута, сообщает официальный сайт Арсенала.

Торрейра получил повреждение в матче Кубка Англии – игрок Арсенала покидал поле на носилках

Сроки восстановления игрока станут известны после детального обследования. Напомним, уругвайца заменил Дани Себальоса уже на 16 минуте поединка против Портсмута.

К слову, Торрейра в нынешнем сезоне провел 33 матча во всех турнирах за Арсенал, забив 2 гола и сделав результативную передачу.

Арсенал уверенно обыграл Портсмут и стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии