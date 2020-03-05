Торрейра сломал ногу в матче Кубка Англии и выбыл на длительный срок

Украина — 14:59 107
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Динамо подписало новый контракт с Русиным
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Динамо вне зоны ЛЧ, Шахтер решит судьбу места в верхней шестерке: все расклады перед последним туром первого этапа УПЛУкраина — 14:30 307
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Шахтер согласовал трансфер Зубкова с Сампдорией, – СМИУкраина — 14:20 340
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"У Михайличенка немає вибору": чому Динамо не вселяє оптимізму, або Як арбітри роблять свою "чорну справу"Украина — 13:30 573
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УПЛ прокомментировала возможность переноса матчей из-за угрозы эпидемии коронавирусаУкраина — 12:27 194