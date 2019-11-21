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Торрейра непрозоро натякнув на відхід з Арсенала

15:00 88 Читать на русском
Торрейра непрозоро натякнув на відхід з Арсенала
Лукас Торрейра / Reuters

Півзахисник Арсенала Лукас Торрейра незадоволений відсутністю ігрового часу та може змінити клубну прописку.

"Зараз Арсенал вимагає від мене зосередженості. Я не можу почати говорити про іншу команду. Я повинен бути зосереджений на Арсеналі, а коли відкриється трансферне вікно, там і подивимося, що станеться.

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Не знаю, що трапиться в майбутньому. Але я б хотів пограти за Бока Хуніорс. Для мене це мрія", – цитує Торрейру Tiempo de Futbol.

До слова, уругваєць провів 15 матчів у складі Арсенала в поточному сезоні, найчастіше з'являючись на заміну. Торрейра зумів за цей час відзначитись 2 голами.

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Теги
Бока Хуніорс Бока Хуніорс Арсенал Арсенал Англія Трансфери Лукас Торрейра Лукас Торрейра Трансфери Чемпіонату Англії
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