Торрейра непрозоро натякнув на відхід з Арсенала

Україна — 13:55 1941
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Шахтар – Динамо: "гірники" заплатять штраф за оголошення російською мовою на ОСК Металіст
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Динамо отримало суворе покарання від КДК УАФ за інцидент з ТайсономУкраїна — 13:29 6607
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"Нешанобливий, нерозумний, невдячний": Marca жорстко відповіла на тролінг Бейла, а фанати винесли йому вирокІспанія — 12:20 1199
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Шахтар – Динамо: Тайсон отримав дискваліфікацію за непристойний жест фанатам киянУкраїна — 12:10 4239
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"Коли чую "київське Динамо" – виростають крила": Євген Селін – про Блохіна, конфлікт із Росією і холодний гуртожитокІнтерв’ю — 12:00 6765