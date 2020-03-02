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Торрейра получил повреждение в матче Кубка Англии – игрок Арсенала покидал поле на носилках

2 марта 23:22 23 Читати українською
Торрейра получил повреждение в матче Кубка Англии – игрок Арсенала покидал поле на носилках
Портсмут – Арсенал / Фото Goal

Арсенал понес потери в матче против Портсмута.

 

Арсенал приехал к Портсмуту в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Торрейра непрозрачно намекнул на уход из Арсенала

Уже на 16-й минуте поединка хавбек Арсенала Лукас Торрейра столкнулся с игроком хозяев Джеймсом Болтоном и завалился на газон. 24-летний уругваец скорчился от боли и рефери сразу позвал медиков на поле. Травма оказалась настолько серьезной, что Лукас не мог самостоятельно покинуть поле и его вынесли на носилках.

В текущем сезоне АПЛ Торрейра провел 24 матча, в которых отметился голом и ассистом.

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Теги
Англия Кубок Англии Кубок Англии Портсмут - Арсенал Арсенал Арсенал Лукас Торрейра Лукас Торрейра Видеоновости
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