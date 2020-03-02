Торрейра получил повреждение в матче Кубка Англии – игрок Арсенала покидал поле на носилках

Арсенал понес потери в матче против Портсмута.

Арсенал приехал к Портсмуту в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Торрейра непрозрачно намекнул на уход из Арсенала

Уже на 16-й минуте поединка хавбек Арсенала Лукас Торрейра столкнулся с игроком хозяев Джеймсом Болтоном и завалился на газон. 24-летний уругваец скорчился от боли и рефери сразу позвал медиков на поле. Травма оказалась настолько серьезной, что Лукас не мог самостоятельно покинуть поле и его вынесли на носилках.

В текущем сезоне АПЛ Торрейра провел 24 матча, в которых отметился голом и ассистом.

"Майстер діагоналей, король рондо". Зінченко отримав яскраві компліменти від англійських ЗМІ за тріумф у Кубку ліги