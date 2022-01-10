Фіорентина після двох поспіль нічиїх відстала від зони ЛЧ на 9 очок, але у виїзному поєдинку проти Торіно "фіалки" могли скоротити дистанцію. В останніх п'яти зустрічах флорентійці програли "бикам" лишень одного разу, а цього разу туринці ще й втратили кількох виконавців через травми та коронавірус. Словом, фаворит пари був очевидним.

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Втім, замість легкої звитяги гості отримали розгром ще у першому таймі. Господарі відкрили рахунок на 19-й хвилині після класного навісу Войводи на лінію воротарського – Сінго, уникнувши офсайду, замкнув головою. Ще за чотири хвилини Лукіч продерся крізь двох захисників на правий край штрафного й викотив передачу під удар Брекалу в майже порожні ворота, а на 31-й все той же Брекало оформив дубль. Йосіп перехопив невдалий пас Кальєхона на голкіпера й легко переграв останнього. 3:0!

Шокована Фіорентина до перерви так і не оговталась. У роздягальні Вінченцо Італьяно спробував перегорнути хід гри, знявши Кальєхона з Мартінесом і випустивши Сапонару з Ігором – втім, ці заміни нічим не допомогли. Ба більше: Ігор на 58-й хвилині допоміг "бикам" забити четвертий гол, дивним чином пропустивши пас Мандрагори з лівого флангу в зону між центрбеками – Санабрія скористався подарунком, реалізувавши вихід віч-на-віч.

Фіорентина намагалася бодай розмочити рахунок, однак у "фіалок" практично нічого не виходило. Не допоміг навіть вихід Кокоріна. Лишень Ніко Гонсалес створював якусь гостроту – на 69-й хвилині він пробивав з правого краю штрафного "рабоною", а на 72-й аргентинець замикав подачу з кутового ударом головою в ближній кут. Голкіпер парирував. Торіно ж взагалі розслабився. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "биків" з рахунком 4:0.

Таким чином, Торіно набрав 28 очок, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці Серії А. Фіорентина з 32 заліковими балами в активі залишилась на шостій сходинці.

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