Чемпіонат Італії 2021/22, 21-й тур

Венеція – Мілан – 0:3

Голи: Ібрагімовіч, 3, Ернандес, 48, 59 (пен)

Вилучення: Свобода, 58 (Венеція)

Емполі – Сассуоло – початок о 15:30

Наполі – Сампдорія – початок о 17:30

Верона – Салернітана – початок о 21:45

Мілан приїхав у гості до Венеції, намагаючись піднятись на перше місце. Для цього "россонері" була необхідна тільки перемога – і вже на 3-й хвилині зустрічі вони відкрили рахунок! Тео Ернандес запустив передачу в розріз по лівому флангу, а Леау, прийнявши її, увірвався на край штрафного й покотив пас вздовж лінії воротарського. Ібрагімовіч замкнув – 1:0! Після цього підопічні Стефано Піолі провели ще кілька небезпечних ударів, однак класна гра голкіпера змусила міланців йти на перерву лишень за мінімальної переваги.

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Втім, на старті другого тайму Мілан довів справу до розгрому. Вже на 48-й хвилині Тео Ернандес увімкнув дриблінг та увійшов на ліву половину карного майданчика, пробивши в дальній кут – 2:0! На 58-й же Ібрагімовіч перехопив м'яч у штрафному й пробив у голкіпера, а Ернандес зіграв на добиванні. Свобода, опинившись на лінії воріт, зупинив постріл рукою, за що отримав пряму червону картку. "Россонері" заробили пенальті, а Тео з "позначки" вистрілив у дев'ятку – 3:0!

Венеція і в рівних складах нічого не створила, а у меншості сподіватись на камбек було нереально. Втім, і Мілан не став підвищувати оберти, завершивши матч із трьома забитими голами. Після цієї перемоги підопічні Стефано Піолі вийшли на першу сходинку, але Інтер тримається у двох залікових балах позаду при двох іграх у запасі (одну з них "нерадзуррі" проведуть вже сьогодні).

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