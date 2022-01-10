Фиорентина после двух ничьих подряд отстала от зоны ЛЧ на 9 очков, но в выездном поединке против Торино "фиалки" могли сократить дистанцию. В последних пяти встречах флорентийцы проиграли "быкам" только однажды, а на этот раз туринцы еще и потеряли нескольких исполнителей из-за травм и коронавируса. Словом, лидер пары был очевиден.

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Впрочем, вместо легкой победы гости получили разгром еще в первом тайме. Хозяева открыли счет на 19-й минуте после классного навеса Войводы на линию вратарской – Синго, избежав офсайда, замкнул головой. Еще через четыре минуты Лукич продрался сквозь двух защитников на правый край штрафной и выкатил передачу под удар Брекала в почти пустые ворота, а на 31-й все тот же Брекало оформил дубль. Йосип перехватил неудачный пас Кальехона на голкипера и легко переиграл последнего. 3:0!

Шокированная Фиорентина до перерыва так и не оправилась. В раздевалке Винченцо Итальяно попытался перевернуть ход игры, сняв Кальехона с Мартинесом и выпустив Сапонару с Игором – впрочем, эти замены ничем не помогли. Более того: Игор на 58-й минуте помог "быкам" забить четвертый гол, странным образом пропустив пас Мандрагоры с левого фланга в зону между центрбеками – Санабрия воспользовался подарком, реализовав выход с глазу на глаз.

Фиорентина пыталась хоть размочить счет, однако у "фиалок" практически ничего не получалось. Не помог даже выход Кокорина. Только Нико Гонсалес создавал какую-то остроту – на 69-й минуте он пробивал с правого края штрафной "рабоной", а на 72-й аргентинец замыкал подачу с углового ударом головой в ближний угол. Голкипер парировал.Торино вообще расслабился. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу "быков" со счетом 4:0.

Таким образом, Торино набрало 28 очков, поднявшись на девятую позицию в турнирной таблице Серии А. Фиорентина с 32 зачетными баллами в активе, осталась на шестой строчке.

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