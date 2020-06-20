Торіно у матчі з незабитим пенальті не зміг переграти Парму: 25-й тур Серії А, субота

У суботу, 20 червня, відновлений чемпіонат Італії стартував двома поєдинками. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А 2019/20, 25-й тур

Торіно – Парма – 1:1

Голи: Н'Кулу, 15 – Куцка, 31

Нереалізований пенальті: Белотті, 47 (Торіно)

Верона – Кальярі – початок матчу о 22:45

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У першому матчі відновленого чемпіонату Італії Торіно приймав Парму. "Гранатові" одразу ж взялись обстрілювати ворота Луїджі Сепе і на 15-й хвилині змогли реалізувати одну зі своїх спроб: Ніколя Н'Кулу вдало замкнув навіс з кутового від Алекса Беренгера. Ще у першому таймі гості відігрались: Жервінью, пройшовши лівим флангом, викотив круглого в район одинадцятиметрової позначки і Юрай Куцка потужно пробив під поперечину. Сальваторе Сірігу намагався завадити польоту м'яча і навіть зачепив шкіряного руками, але цього не вистачило аби перевести круглого на кутовий.

Другий тайм розпочався з... одинадцятиметрового! Сімоне Якопоні порушив правила у власному штрафному майданчику і Андреа Белотті мав всі шанси покарати суперника. З ударом "на силу" не без проблем впорався Луїджі Сепе, залишивши на табло нічийний рахунок. До кінця матчу "бики" створили ще кілька непоганих моментів, але оборона "хрестоносців" вистояла.

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