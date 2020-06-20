Торино в матче с незабитым пенальти не смог переиграть Парму: 25-й тур Серии А, суббота

В субботу, 20 июня, возобновленный чемпионат Италии стартовал двумя поединками. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А 2019/20, 25-й тур

Торино – Парма – 1:1

Голы: Н'Кулу, 15 – Куцка, 31

Нереализованный пенальти: Белотти, 47 (Торино)

Верона – Кальяри – начало матча в 22:45

Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

В первом матче возобновленного чемпионата Италии Торино принимал Парму. "Гранатовые" сразу же взялись обстреливать ворота Луиджи Сепе и на 15-й минуте смогли реализовать одну из своих попыток: Николя Н'Кулу удачно замкнул навес с углового от Алекса Беренгера. Еще в первом тайме гости отыгрались: Жервиньо, пройдя левым флангом, выкатил круглого в район одиннадцатиметровой отметки и Юрай Куцка мощно пробил под перекладину. Сальваторе Сиригу пытался помешать полету мяча и даже зацепил кожаного руками, но этого не хватило, чтобы перевести круглого на угловой.

Второй тайм начался с... одиннадцатиметрового! Симоне Якопоне нарушил правила в собственной штрафной и Андреа Белотти имел все шансы наказать соперника. С ударом "на силу" не без проблем справился Луиджи Сепе, оставив на табло ничейный счет. До конца матча "быки" создали еще несколько неплохих моментов, но оборона "крестоносцев" выстояла.

Камбек Ярмоленка і Маліновського, дербі Ліверпуля, екзамен Барселони та Моурінью проти Ман Юнайтед – топ-матчі вікенду