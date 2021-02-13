Торино и Дженоа не выявили сильнейшего
18:01 - Читати українською
В рамках субботней программы 22-го тура Серии А Дженоа расписал мировую с Торино. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Италии 2020/21, 22-й тур
Торино – Дженоа – 0:0
Специя – Милан – начало в 21:45
Торино в родных стенах принимал Дженоа. Первая половина встречи была очень скучной – ни одного опасного момента. Команды в основном перепасовывались в центре поля, не рискуя потерять хрупкое равновесие.
Милан может выкупить Браима Диаса
Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. На 57-й Дзаппакоста дальним ударом мог открыть счет, однако соперника спасла штанга. Под занавес встречи шанс был у "быков", но удару Верди не хватило точности. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.
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