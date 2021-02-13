В рамках субботней программы 22-го тура Серии А Дженоа расписал мировую с Торино. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 22-й тур

Торино – Дженоа – 0:0

Специя – Милан – начало в 21:45

Торино в родных стенах принимал Дженоа. Первая половина встречи была очень скучной – ни одного опасного момента. Команды в основном перепасовывались в центре поля, не рискуя потерять хрупкое равновесие.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. На 57-й Дзаппакоста дальним ударом мог открыть счет, однако соперника спасла штанга. Под занавес встречи шанс был у "быков", но удару Верди не хватило точности. В конце концов, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

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