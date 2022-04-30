"За Довбиком, як і раніше, дуже уважно стежить Торіно. Я думаю, влітку СК Дніпро-1 отримає пропозицію близько 15 мільйонів євро.

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Далі вже думатимуть, відпускати Довбика чи ні, продавати чи ні. Все залежатиме від ситуації в країні", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, головна зірка Торіно – Андреа Беллоті – покине команду після завершення сезону вільним агентом і "бикам" конче необхідний новий центрфорвард.

До слова, нині Довбик перебуває у таборі Динамо – нападник підтримує форму перед поєдинками збірної України, допомагаючи киянам у товариських матчах в рамках благодійного турне.

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