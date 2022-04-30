Торино готовится предложить за Довбика 15 млн евро – форвард сборной Украины может заменить чемпиона Европы
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о возможном уходе нападающего СК Днепр-1 Артема Довбика ближайшим летом.
"За Довбиком по-прежнему очень внимательно следит Торино. Я думаю, летом СК Днепр-1 получит предложение около 15 миллионов евро.
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Дальше будут думать, отпускать Довбика или нет, продавать или нет. Все будет зависеть от ситуации в стране", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".
Напомним, главная звезда Торино – Андреа Беллоти – покинет команду после завершения сезона свободным агентом и "быкам" очень необходим новый центрфорвард.
К слову, сейчас Довбик находится в лагере Динамо – нападающий поддерживает форму перед поединками сборной Украины, помогая киевлянам в товарищеских матчах в рамках благотворительного турне.
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