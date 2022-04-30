"За Довбиком по-прежнему очень внимательно следит Торино. Я думаю, летом СК Днепр-1 получит предложение около 15 миллионов евро.

"Клубы не перестанут существовать": Цыганык озвучил рецепт выживания украинских команд

Дальше будут думать, отпускать Довбика или нет, продавать или нет. Все будет зависеть от ситуации в стране", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, главная звезда Торино – Андреа Беллоти – покинет команду после завершения сезона свободным агентом и "быкам" очень необходим новый центрфорвард.

К слову, сейчас Довбик находится в лагере Динамо – нападающий поддерживает форму перед поединками сборной Украины, помогая киевлянам в товарищеских матчах в рамках благотворительного турне.

Россия напала на Украину: Шахтер платит "избранным" и не исключает переезд, легенда Динамо уничтожает Ордеца (LIVE)