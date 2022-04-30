"Не можу сказати, що хтось з клубів уже оголосив про припинення існування. Наразі складно сказати, коли завершиться війна. Багато кажуть, що буквально усі клуби припинять існування.

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Безумовно, ситуація важка, але багато хто просто піде на зменшення витрат. Клуби не перестануть існувати, але змінять склад на молодіжний, скоротять витрати.

Не бачу зараз повальної історії про зникнення команд. Усі ті, хто любив та вкладав гроші у футбол до війни, люблять і готові вкладати в нього після війни. Але, умовно, якщо вони витрачали 1 мільйон доларів, то витрачатимуть 100 тисяч доларів. Але й так можна грати. Буде зменшення амбіцій. Говорити про абсолютне зникнення всіх клубів зараз не можна", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, поточний сезон УПЛ вирішили не догравати. Відповідно, чемпіона не буде, а місця у турнірній таблиці впливатимуть лише на участь у єврокубках.

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