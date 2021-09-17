Торіно та Сассуоло привчили, що їхні матчі багаті на яскраві події. Зазвичай в очних зустрічах цих команди забивають щонайменше три м'ячі. Не так давно вони взагалі розіграли трилер, в якому сильнішими були туринці з рахунком 5:3.

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Сьогодні теж, здавалося, нас чекає щось цікавеньке. На старті зустрічі суперники обмінялися небезпечними ударами Побега та Берарді. Ближче до середини тайму ініціативою цілковито заволодів Торіно. Спочатку захисники вже з лінії воріт винесли м'яч після удару Санабрії, а згодом Брекало поцілив у стійку.

Тому гол Філіпа Джурічіча на 32-й хвилині виглядав дуже нелогічно. Щоправда, серб забрався у офсайд, тому арбітри справедливо не зарахували взяття воріт. Перед перервою Сассуоло знову виручила стійка – Томмазо Побега вистрілив дуже потужно. У другому таймі команди зменшили оберти, але Торіно цілковито контролював ситуацію. Відтак, гол Марко П'яци був цілком справедливим. Сассуоло ж за 90 хвилин так і не зумів бодай одного разу пробити у площину воріт суперника.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу команди Івана Юріча. Торіно, набравши чергові три очки, принаймні тимчасово піднявся на 9-ту сходинку турнірної таблиці, випередивши Аталанту. Водночас Сассуоло опустився на 11 місце. Однак зміни ще будуть, адже цей матч був першим у четвертому турі.

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