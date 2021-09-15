Острів'яни на своєму офіційному сайті оголосили про призначення 59-річного фахівця. Контракт розрахований до 30 червня 2024-го.

Екс-тренер Мілевського і Ювентуса очолив Верону

Кальярі звільнив Леонардо Семплічі через жахливі результати на початку сезону. Команда набрала лише очко у трьох турах Серії А і розташувалася рівно над зоною вильоту (17 місце). Найближчим суперником "россоблу" стане Лаціо – гостьовий матч відбудеться 19 вересня.

Нагадаємо, останнім клубом Маццаррі був Торіно, який він покинув у лютому минулого року. Також фахівець встиг попрацювати з такими грандами, як Інтер та Наполі.

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