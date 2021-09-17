Торино и Сассуоло приучили, что их матчи богаты на яркие события. Обычно в очных встречах этих команды забивают по меньшей мере три мяча. Не так давно они вообще разыграли триллер, в котором сильнее были туринцы со счетом 5:3.

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Сегодня тоже, казалось, нас ждет что-то интересное. На старте встречи соперники обменялись опасными ударами Побеги и Берарди. Ближе к середине тайма инициативой полностью завладел Торино. Сначала защитники уже с линии ворот вынесли мяч после удара Санабрии, а затем Брекало попал в штангу.

Поэтому гол Филиппа Джуричича на 32-й минуте выглядел очень нелогично. Правда, серб забрался в офсайд, поэтому арбитры справедливо не засчитали взятие ворот. Перед перерывом Сассуоло снова выручила штанга – Томмазо Побега выстрелил очень мощно. Во втором тайме команды сбавили обороты, но Торино полностью контролировал ситуацию. Следовательно, гол Марко Пьяцы был вполне справедливым. Сассуоло же за 90 минут так и не сумел хотя бы однажды пробить в створ ворот соперника.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу команды Ивана Юрич. Торино, набрав очередные три очка, по крайней мере временно поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы, опередив Аталанту. В то же время Сассуоло опустился на 11 место. Однако изменения еще будут, ведь этот матч был первым в четвертом туре.

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