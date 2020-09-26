Аталанта Руслана Маліновського зіграє з Торіно в 2-му турі Серії А 2020/21. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Торіно – Аталанта стартує в 16:00 за київським часом. Гру транслює телеканал "Футбол 1". Це перший офіційний поєдинок для бергамасків у сезоні 2020/21 – поєдинок першого туру проти Лаціо пройде 30 вересня. Натомість Торіно вже стартував у чемпіонаті Італії з виїзної поразки від Фіорентини. До слова, в минулому сезоні Аталанта фінішувала на 3-му місці Серії А, тоді як туринці посіли лише 16-ту сходинку турнірної таблиці.

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Руслан Маліновський розпочне поєдинок у запасі. Нагадаємо, у сезоні 2019/20 українець провів 34 матчі в чемпіонаті Італії, у яких забив 8 голів та оформив 5 асистів. Нещодавно Маліновський відзначився забитим м'ячем у товариському поєдинку, а також організував ще одне взяття воріт.

Торіно – Аталанта: стартові склади команд на матч Серії А:

Торіно:

| STARTING XI



Questi i granata che scenderanno in campo alle 15#TorinoAtalanta#SFT pic.twitter.com/PHJaYqnizy — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 26, 2020

Аталанта: Спортьєлло – Толої, Кальдара, Шутало – Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс – Гомес, Мурієль – Сапата.