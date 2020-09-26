Аталанта Руслана Малиновского сыграет с Торино во 2-м туре Серии А 2020/21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Торино – Аталанта стартует в 16:00 по киевскому времени. Игру транслирует телеканал "Футбол 1". Это первый официальный поединок для бергамасков в сезоне 2020/21 – поединок первого тура против Лацио пройдет 30 сентября. А вот Торино уже стартовал в чемпионате Италии с выездного поражения от Фиорентины. К слову, в прошлом сезоне Аталанта финишировала на 3-м месте Серии А, тогда как туринцы заняли лишь 16-ю строчку турнирной таблицы.

Б'єлса кличе Маліновського в АПЛ – українець вартий уваги, але залишитися в Аталанті вигідно для нього і збірної України

Руслан Малиновский начнет игру в запасе. Напомним, в сезоне 2019/20 украинец провел 34 матча в чемпионате Италии, в которых забил 8 голов и оформил 5 ассистов. Недавно Малиновский отличился забитым мячом в товарищеском поединке, а также организовал еще одно взятие ворот.

Торино – Аталанта: стартовые составы команд на матч Серии А:

Торино:

| STARTING XI



Questi i granata che scenderanno in campo alle 15#TorinoAtalanta#SFT pic.twitter.com/PHJaYqnizy — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) September 26, 2020

Аталанта: Спортьелло – Толои, Кальдара, Шутало – Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс – Гомес, Муриэль – Сапата.