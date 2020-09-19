Аталанта з Бергамо продовжує готуватися до старту нового сезону в італійській Серії А. Суперником "Богині" в суботу став Комо.

Бергамаски знищили суперника з рахунком 5:1, а Руслан Маліновський був одним із найпомітніших на полі.

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Зокрема, українець забив один із м'ячів. Також він взяв участь у ще одній гольовій атаці та організував кілька небезпечних моментів для партнерів по команді. Окрім Маліновського, забивали також Луїс Мурієль і Рафаель Толої. Вони оформили дублі.

До слова, перший офіційний матч сезону 2020/21 Аталанта проведе 26 вересня. Суперником підопічних Джан П'єро Гасперіні буде Торіно.

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