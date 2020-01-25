Аталанта розтрощила Торіно геніальністю Ілічіча – вихід Маліновського спровокував додаткові овації для героя зустрічі

Аталанта грандіозно з'їздила в гості до Торіно (0:7) в рамках 21 джорнати Серії А. Руслан Маліновський вийшов на поле, коли все було вирішено.

У попередньому турі Аталанта сенсаційно програла СПАЛу та перервала серію вдалих результатів. Джан П'єро Гасперіні зробив мінімальні зміни у складі, а групу атаки залишив такою ж. З перших хвилин з'явилися Гомес, Ілічіч і Сапата, а Руслан Маліновський вдруге поспіль розпочав матч у запасі.

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На старті зустрічі гра проходила в центрі поля без особливої гостроти, однак поступово фаворит і аутсайдер почали виправдовувати свої статуси. Аталанта захопила контроль над м'ячем і будувала цікаві розіграші в позиційних атаках, а Торіно відповідав контрвипадами з Белотті на вістрі.

Бергамаски знаходили шляхи до чужих воріт завдяки класним передачам Гомеса та Ілічіча, але в завершальній стадії бракувало акцентованого удару. Перевага гостей ставала дедалі більшою, що вилилося в логічний гол. Головною фігурою епізоду став центрбек Паломіно. Спершу він небезпечно пробив після кутового і заробив ще один корнер, а потім вигриз м'яч на фланзі в Лаксальта та прострілив на дальню стійку. Ілічіч замкнув передачу в порожні ворота.

Аталанта посилила тиск – відбір у центрі поля та вихід на удар у дві-три передачі. Сам на сам вийшов Гозенс, міг забивати Толої, розкішний шанс мав Фройлер, який замикав комбінацію фантастичних Гомеса та Ілічіча. Лише диво рятувало Торіно від другого пропущеного. Диво в особі Сальваторе Сірігу – голкіпер до кінця першого тайму здійснив 5 сейвів.

Проте підопічні Гасперіні все одно знайшли можливість подвоїти перевагу. Під час подачі кутового суперники загубили Гозенса на лінії штрафного майданчика та вибили м'яч прямо на нього. Німець ефектно в дотик пробив точно в кут. 0:2 – рахунок точно відбивав картину зустрічі на той момент. 4:14 за ударами, 1:7 в площину, 0.21xG на 3.15xG. На полі була одна команда.

Здобувши комфортний рахунок, Аталанта збавила оберти. До кінця тайму гра заспокоїлася. Однак бергамаски ще перед перервою довели справу до розгрому. Ілічіч на дриблінгу змістився з правого флангу в центр, а Лукіч необережно зіграв проти словенця у власному штрафному. Арбітр вказав на 11-метрову позначку – Сапата зразково реалізував пенальті.

Голепад Аталанти у відеоогляді матчу проти Торіно – 7:0

Феєрія продовжилася в другому таймі. Торіно спробував повернутися в гру бліцкригом, але удар Лукіча розминувся зі стійкою, а постріл Белотті парирував голкіпер. А потім на авансцену вийшов король, геній, маг. Ілічіч на 53-й хвилині створив шедевр! Захисники Торіно порушили правила в центрі поля та відкинули м'яч, повертаючись в оборону. Йосіп помітив, що Сірігу далеко вийшов, і відразу виконав штрафний – прямим ударом вразив ворота!

А вже через хвилину Ілічіч оформив хет-трик – цього разу все для нього зробили Сапата та Гомес. Сьогодні Йосіп записав собі в актив вже 4-й хет-трик у Серії А за Аталанту. Словенець у неймовірній формі, він забив 9 голів за 6 останніх матчів. Бергамаски на голову переважали Торіно, але саме розкішні рішення Ілічіча дали змогу настільки легко розбити суперника.

На 71-й хвилині тренер вирішив замінити головного героя зустрічі на Маліновського. Поки Ілічіч йшов з поля до українця, то встиг почути овації з трибун. Руслан дуже хотів взяти участь у розгромі, тому в першій же ситуації, отримавши свободу в чужій опорній зоні, вистрелив по воротах – трішки неточно. Аталанта продовжувала "возити" туринців, а Маліновський добре комбінував з партнерами.

Торіно залишився в меншості, Гомес не реалізував декілька шансів, а на 85-й хвилині гості отримали право на пенальті після порушення на Толої. На жаль, безпосередньо перед цим на поле вийшов Мурієль, тому з "точки" бив вже він, а не Маліновський. Луїс реалізував 11-метровий, а через дві хвилини оформив дубль з передачі Гомеса. Фінальний рахунок – 0:7! Фантастика!

Аталанта набрала 38 очок і наздогнала Рому в турнірній таблиці – топ-4 дуже близько. Торіно з 27 пунктами залишився десятим у Серії А.