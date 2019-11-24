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Торіно – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу

09:33 16 Читать на русском
Торіно – Інтер – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Торіно – Інтер – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Інтер

Торіно розгромно поступився Інтеру в рамках 13-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

 
Лаутаро Мартінес 12’
Стефан де Врей 32’
Ромелу Лукаку 55’
12’ Лаутаро Мартінес
32’ Стефан де Врей
55’ Ромелу Лукаку

Туринці приймали Інтер у супроводі італійської зливи, яка перетворила газон у суцільне болото, проте це не знітило гостей.

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Вже у першому таймі міланці двічі відзначились завдяки влучним ударам Мартінеса та Де Врея. Після перерви підопічні Антоніо Конте продовжили домінувати та довели рахунок до розгромного, фінальну крапку поставив Лукаку.

Інтер продовжує перебувати на другій сходинці Серії А, відстаючи від Ювентуса на одне очко. Торіно – 12-й.

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