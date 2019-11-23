Мілан та Наполі розписали нічию: 13-й тур Серії А, матчі суботи

У поєдинку 13-го туру Серії А Мілан та Наполі переможця між собою не виявили (1:1).

Чемпіонат Італії, 2019/2020, 13-й тур

Мілан – Наполі – 1:1

Голи: Бонавентура, 29 – Лосано, 24

Торіно – Інтер – початок матчу о 21:45

Мілан на власному полі приймав Наполі Карло Анчелотті. "Россонері" після поразок від Лаціо та Ювентуса мали третю поспіль нагоду показати прогрес у власній грі проти кризових неаполітанців. Рахунок у зустрічі відкрили гості – Лосано головою добив м'яч у ворота з близької відстані після невдалої спроби партнера. Міланці відігрались буквально за 5 хвилин – Бонавентура розкішно пробив у верхній кут воріт з лінії штрафного! 1:1. По перерві обидві команди мали обмаль нагод, аби вирвати перемогу, тож у підсумку рахунок у матчі більше не змінювався – нічия. Наполі залишається 7-м у турнірній таблиці, а Мілан підіймається на 13-е місце.

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