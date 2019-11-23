Аталанта – Ювентус: команда Маліновського "возить" чемпіона, українця та Роналду бракує

Аталанта приймає Ювентус в 13-му турі Серії А 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Аталанта – Ювентус стартував о 16:00 за київським часом. Туринці очолювали турнірну таблицю, набравши 32 очки з 36-ти можливих. А от команда з Бергамо не могла виграти вже 3 поєдинки поспіль та опустилася за межі зони Ліги чемпіонів. Руслан Маліновський та компанія перед початком гри посідали 5 місце, маючи в активі 22 пункти.

До слова, півзахисник збірної України, який нещодавно вперше став батьком, пропускав матч через вилучення в попередньому турі проти Сампдорії. Так само через дискваліфікацію не міг допомогти Аталанті Йосіп Ілічіч. У Ювентуса не потрапив до заявки Кріштіану Роналду, в якого виникли проблеми зі здоров'ям після повернення з табору національної збірної Португалії.

Цікаво, що у сезоні 2018/19 Аталанта не програла Ювентусу жодного матчу – в Серії А двічі була зафіксована нічия, а в Кубку Італії бергамаски розбили туринців з рахунком 3:0. Наступного тижня обидві команди гратимуть в Лізі чемпіонів. Аталанта, яка ще зберігає шанси на вихід з групи, прийматиме Динамо Загреб, а Ювентус дома зіграє з Атлетіко.

На 4-й хвилині виник перший небезпечний момент. Джмішиті замикав подачу з кутового, але пробив повз ворота. Ювентус відповів виходом Ігуаїна, який ціною пошкодження перервав Голліні, вчасно вийшовши з воріт. У цьому ж епізоді аргентинець отримав жовту картку за фол проти голкіпера. Гомес класно накрутив Куадрадо та подав у штрафний – Берров пробив через себе, але не влучив у площину. Ігуаїн заробив перспективний штрафний, який неточним ударом зіпсував Дибала. Достатньо інтенсивними вийшли перші хвилини матчу, але жодного удару в площину воріт обидві команди так і не завдали.

На 16-й хвилині м'яч влучив у руку Хедірі після подачі Гомеса. Арбітр призначив пенальті, який дещо несподівано взявся виконувати Муса Берров. М'яч після потужного удару гамбійця ледь не зламав поперечину, а добивання Пашаліча головою було неточним. Ось тут і забракло Аталанті Маліновського, Мурієля або Ілічіча, які могли б виконати 11-метровий. Нагадаємо, свій єдиний гол за Аталанту Руслан забив саме з пенальті.

Бергамаски продовжували атакувати, і тепер вже Щенсни врятував Ювентус, потягнувши м'яч з нижнього кута після удару Пашаліча. А от в наступному епізоді польський воротар вже був безсилим, але Де Шільйо самовіддано кинувся під удар Хатебура. Тут же Ювентус зазнав вагомої втрати – Бернардескі не зумів продовжити матч, замість нього вийшов Ремзі.

Аталанта виглядала куди активнішою – Щенсни забрав м'яч після потужного дальнього пострілу Толоя. Ювентус відповів вкрай невдалим пострілом П'яніча зі штрафного. Господарі повністю переграли чемпіона в першому таймі, але забити так і не змогли, втративши дві вбивчі нагоди. 7:1 за кількістю ударів у площину – статистика першої половини гри була красномовною. Туринцям явно бракувало Кріштіану Роналду.