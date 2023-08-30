Казалось, переход Жоау Канселу из Манчестер Сити в Барселону закрыт. Но буквально в последний момент что-то пошло не так.

Барселона и Манчестер Сити уже обменялись документами, чтобы завершить переход 29-летнего защитника сборной Португалии. Жоау Канселу уже прибыл в аэропорт Лиссабона, чтобы вылететь в Барселону, но вынужден был возвращаться, сообщает The Athletic.

Барселона и Манчестер Сити закрыли трансфер капризной звезды

Португальцу запретили лететь, так как у "блаугранас" возникли финансовые трудности с оформлением перехода. Канселу пришлось забирать чемоданы и возвращаться домой.

Все потому, что Барса до сих пор не получила денег от коммерческого соглашения, заключенного в начале августа с немецкой компанией Libero Football Finance. Дошло до того, что Жоан Лапорта готов подписать банковскую гарантию, предоставив клубу свои личные средства на сумму 20 миллионов евро (он ранее уже делал это дважды).

Барселона пока не может оформить переход Канселу, который должен был перейти в аренду из Манчестер Сити. Источники в каталонском клубе утверждают, что сделку таки закроют, но у "блаугранас" мало времени – трансферное окно закрывается уже вечером 1 сентября.

Напомним, португалец вторую половину прошлого сезона завершал в Баварии, но не убедил мюнхенцев выкупить его контракт. Ман Сити он также не нужен, потому что раньше конфликтовал с Пепом Гвардиолой.

10 самых дорогих защитников мира: провалы МЮ и Челси, джекпот Ливерпуля, новый рекорд Гвардиолы