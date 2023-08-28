Португалець минулий сезон завершував у Баварії, але не переконав мюнхенців викупити його контракт. Ман Сіті він також був непотрібен, оскільки конфліктував з Пепом Гвардіолою.

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Інша річ, що черги за Канселу не було. Лише Барселона реально хотіла його підписати. Однак каталонцям спочатку потрібно було врегулювати фінансові питання, щоб зареєструвати новачка.

Тепер усі проблеми позаду. Барселона і Манчестер Сіті вже обмінялися документами, щоб завершити перехід, повідомляє Фабріціо Романо. Це буде оренда з опцією викупу. Канселу готовий уже сьогодні вилетіти до столиці Каталонії.

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