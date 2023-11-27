"Показова історія Шапаренка, який був у вогні і зацікавив Інтер прямо перед розривом хрестів у грі проти Фенербахче. І у такому випадку Інтер відмовляється від трансферу Миколи з двох причин: гравець не буде доступним прямо зараз; невідомо яким він повернеться після відновлення і наскільки сильно збільшиться частота його травматизму.

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Та історія доводить, що такі рішення мають сенс. Микола ніяк не може увійти в ігровий ритм після річного відновлення. Спочатку була травма сухожилля, зараз знову невідоме ушкодження (скоріш за все, м'язове), яке не дозволило йому зіграти з Рухом.

Порвати хрести завжди означає прийняти виклик. Невідомо як зреагує твій організм, які травми будуть спіткати, та якою буде ситуація загалом. Можеш, як умовний Довбик, не помічати навантажень, а можеш, як Шапаренко, довго шукати ритм та потерпати від травм. Топ-клуби обирають не грати у такі лотереї", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, минулого сезону Шапаренко пропустив більшу частину чемпіонату через важку травму, зігравши у 12 поєдинках (2 результативні передачі). У поточній першості Микола провів за Динамо 10 матчів, в яких відзначився голом та асистом. Напередодні матчу з Рухом Олександр Шовковський заявив, що у гравця знову пошкодження.

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