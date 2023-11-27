"Показательна история Шапаренко, который был в огне и заинтересовал Интер прямо перед разрывом крестов в игре против Фенербахче. И в таком случае Интер отказывается от трансфера Николая по двум причинам: игрок не будет доступен прямо сейчас; неизвестно каким он вернется после восстановления и насколько сильно увеличится частота его травматизма.

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Но история доказывает, что такие решения имеют смысл. Николай никак не может войти в игровой ритм после годичного восстановления. Сначала была травма сухожилия, сейчас снова неизвестное повреждение (скорее всего, мышечное), которое не позволило ему сыграть с Рухом.

Порвать кресты всегда означает принять вызов. Неизвестно как среагирует твой организм, какие травмы будут постигать, и какой будет ситуация в целом. Можешь, как условный Довбик, не замечать нагрузок, а можешь, как Шапаренко, долго искать ритм и страдать от травм. Топ-клубы выбирают не играть в такие лотереи", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, в прошлом сезоне Шапаренко пропустил большую часть чемпионата из-за тяжелой травмы, сыграв в 12 поединках (2 результативные передачи). В текущем первенстве Николай провел за Динамо 10 матчей, в которых отметился голом и ассистом. Накануне матча с Рухом Александр Шовковский заявил, что у игрока снова повреждение.

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