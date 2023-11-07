Журналіст Ігор Циганик розповів про можливий трансфер Миколи Шапаренка з Динамо до міланського Інтера.

"Луческу розкрив цікаву деталь. Рік тому він мав розмову з Інтером щодо Шапаренка. Міланці були готові зробити пропозицію, але завадила травма коліна з Фенербахче.

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Луческу був дуже засмучений, були консультації з Інтером щодо Шапаренка. А тепер Миколі треба знову набирати форму", – розповів Циганик у програмі Циганик Live.

До слова, у поточному сезоні Шапаренко провів 10 матчів за Динамо, в яких відзначився голом та асистом. У минулому сезоні Микола пропустив більшу частину сезону через важку травму, зігравши в 12 поєдинках (2 результативні передачі).

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