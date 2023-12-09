Одіозний Жоан Лапорта разом зі спортивним директором Барселони Деку в матчі з Жироною переглядатимуть потенційних новобранців "блаугранас".

Вже цими вихідними у Ла Лізі в рамках 16-го туру відбудеться каталонське дербі – Барселона прийматиме Жирону. За повідомленням e-noticies, поєдинок може мати доленосне значення для обох клубів.

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"Блаугранас" уважно спостерігатимуть одразу за трьома підопічними Мічела Санчеса. Зокрема, після відходу Серхіо Бускетса в Інтер Маямі Оріоль Ромеу (який, до слова, перебрався у команду Хаві саме з Жирони) так і не зміг застовбити за собою позицію легендарного ветерана, тож одним із потенційних кандидатів на підсилення є 26-річний Алейш Гарсія, який нещодавно дебютував за збірну Іспанії.

За інформацією джерела, також не виправдовують очікувань у нападі Барселони Ферран Торрес і Рафінья. На їхнє місце керівництво "синьо-гранатових" серйозно розглядає бразильського форварда Савіо та українського вінгера Віктора Циганкова, без якого вже неможливо уявити нинішню Жирону.

Зазначається, що між двома клубами склались чудові відносини (про що свідчать літні трансфери Оріоля Ромеу та Еріка Гарсії), то ж проблем у переговорах виникнути не повинно.

Нагадаємо, поєдинок між Барселоною і Жироною відбудеться у неділю, 10 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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