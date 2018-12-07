Новий форвард для Динамо – "наступник Рауля" в Реалі, який здолав рак і природжений бути найкращим бомбардиром

Фран Соль – за деякими даними ціль №1 Динамо. Скаути київського клубу відновили свої поїздки з метою перегляду найкращого станом на 6-е грудня бомбардира чемпіонату Нідерландів.

Про це говорять не лише в наших ЗМІ, а й у грецьких та голландських. Голеадор Фран Соль, показники якого ростуть з кожним сезоном ось уже 3-й рік поспіль, привернув масивну увагу не одного клубу. Мабуть, найцікавіший варіант на ринку, в якого варто інвестувати серйозні як для УПЛ, але помірні як для статусу Динамо 5 млн євро. Конкуренція захмарна – амбіційні іспанські клуби Севілья та Валенсія не проти підсилитись результативним бомбардиром. То хто ж він такий, лідер суперскромного Віллем ІІ, який вражає Європу?

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"Золота королівська молодь". Початок

Приблизно 14 років тому його вважали одним з талановитіших продуктів академії Реала. За версією Marca, увійшов у топ-50 талантів клубу покоління 2010-х. Йому було 10, коли прийшов з Райо Вальєкано, де за сезон забив 67 голів! Фран Соль цілком міг би пережити як мінімум долю Морати, з яким грав і забивав у той же рік у складі молодіжки. Його величали новим Раулем, ставили вище за Альваро. А ще перед тим у 12-річному віці Франсіско Ортіз (його повне ім'я) чудово проявив себе у так званій міні Лізі чемпіонів. Поруч з ним тоді грали Пабло Сарабія (найкрутіший іспанський півзахисник в Європі сезону 2018/19 – 12 голів і 7 асистів) та Сауль Ньїгес, який через пару років перейде до лав принципового суперника "вершкових" – Атлетіко.

Мікрогалактікос тоді не вистачило концентрації в останній момент, тож у півфінал пройшли Байєр та Еспаньйол. Хтозна, якби він не тільки повів за собою дитячу "королівську" команду, а й привів її до успіху, може, й доля склалась зовсім по-іншому. Той же Мората двічі спробував себе поруч з Роналду і Ко в Реалі, а також Ювентусі та Челсі – абсолютний топ порівняно з досягненнями Соля.

За крок до потрійної корони, неймовірна результативність і новий контракт від Реала

У складі Реала U-19 він грав поруч з Моратою. Єдиним з цієї фабрики мрій, хто в підсумку опинився в головній команді надовго, став... Лукас Васкес. Наш герой примудрявся забивати всюди – навіть з лави запасних. Юнацька команда "вершкових" виграла тоді чемпіонат Іспанії у своїй категорії і Кубок чемпіонів (молодіжна першість). Могли пройти потрійну коронацію, але програли фінал молодіжного Кубка Короля Атлетіку.

Своїми виступами 18-річний талант виборов у 2010-му новий контракт з Реалом на 4 сезони. Нічого дивно, адже він став найкращим бомбардиром свого віку, наколотивши 32 голи за сезон. Розмови про "наступника Рауля" посилились, коли за 8 років у "королівському" клубі забив 237 м'ячів. На нього облизувались провідні європейські клуби, не дрімали і сусіди. Через 2 роки результативність впала до 13 голів у Реал C, але на офіційному сайті мадридського клубу його все ще зараховували до атакувального майбутнього "бланкос". У фіналі плей-офф за право пробитись у 3-ю лігу Фран забив єдиний гол своєї команди, але змарнував значно більше моментів – шанс було втрачено.

Моурінью обирає Морату. Заслання

У момент, коли його раніше менш забивний товариш пробивався в головну "галактичну" команду під наглядом самого Жозе Моурінью, Соль пішов у Луго в оренду. Другий дивізіон – це вже щось, але в Галісії загалом не склалось, окрім одного матчу. Фран вийшов на заміну в матчі проти рідної Кастільї і забив переможний гол. Нова оренда (в Ов'єдо) стала ще більшим провалом. Він знову піднявся і став лідером і найкращим бомбардиром третьої команди Реала, але травма зламала всі плани. У такому клубі, коли вибуваєш, на твоє місце миттєво приходять нові молоді та голодні. На місце Соля прийшов вибуховий Маріано Діас, який серією голів змусив усіх забути про великого таланта мадридської академії.

Вільяреал. Перезавантаження на шляху в дорослий футбол і до історичних успіхів

Перехід у другу команду Вільяреала був ризиком. Однак Фран не дав про себе забути. Спочатку 11 голів, наступного сезону вже 16, короткотривалий дебют у дорослій Прімері. Не маючи шансів на основу, довелось шукати простіші варіанти. Не все ж життя марнувати в болоті іспанських нижчих ліг! Він знову робить крок назад, мріючи про високу перспективу, але цього разу приймає найкраще рішення. Віллем ІІ – клуб, який наприкінці 90-х грав у Лізі чемпіонів, та в останні роки живе виключно боротьбою за виживання. На дворі 2016-й, йому вже 24 – за мірками Європи давно не перспективний. Але скажіть це якомусь Луці Тоні чи Мірославу Клозе, які дряпатись на вершину почали не дуже то й раніше.

У свій перший сезон він не вражав, але й не провалився, зважаючи на силу клубу. Соль забив третину від усіх голів Віллема (10 з 29), провівши 30 матчів у чемпіонаті. Іспанець, зокрема, приніс своїй новій команді історичну перемогу в Амстердамі над Аяксом, чого не траплялось понад 8 років. Сезон 2017/18 став ще кращим – 20 голів і 6 асистів в першості та Кубку. Вихованець Реала ожив і нарешті повернув собі впевненість хижака. Він забивав у кожному раунді та вивів Віллем ІІ до півфіналу. Там уже чекало болюче падіння – 0:3 від Фейєнорда. Проте для клубу з Тілбурга це все одно було вагоме досягнення.

Уже другий сезон Сол – єдиний, хто змагається з найкращими бомбардирами чемпіонату Нідерландів і представляє клуб з другої половини таблиці. Після 14-и турів він ділить лідерство з Люком Де Йонгом, який представляє лідера Ередивізії ПСВ. Є найкращим іспанським бомбардиром в усій Європі, забивши 12 голів. Фран також забив 3 голи у 2-х матчах Кубка, вийшовши в 1/8 фіналу. У березні 2018-го оформив хет-трик у воротах ПСВ, завдавши майбутнім чемпіонам найболючішої поразки за 54 роки (5:0).

Як здобути дівчину, яка не ведеться на футболістів

У 2012-му він зустрів свою любов в одній з кав'ярень Мадрида. Дівчина, яку звали Аїда, не любила футболістів – вважала їх дивними людьми. Це було кохання з першого погляду. Одна проблемка – почуття зародилось лише з одного боку. Дама навіть не хотіла дати йому свій номер телефону, і тоді в його голові визрів хитрий план. Фран віддав Аїді свій годинник і написав номер телефону. "Зателефонуєш, коли захочеш віддати його мені. Може, за місяць, може за рік чи 3. Я чекатиму". Соль довів їй серйозність своїх намірів.

Через тиждень дівчина перетелефонувала. "Я просто не хочу тримати в себе твій годинник, але не май ілюзій, я не зацікавлена в цих стосунках". Вона не знала тоді, що Фран Соль – людина, яка чіпляється за найменший шанс. Перше побачення пройшло у Старбаксі. Вони зустрічались ще і ще, але форвард Реала ніяк не міг добитись бодай поцілунку. На його 20-й день народження крига трохи скресла. Це було в тому ж закладі, що й під час першої зустрічі. "Це твій подарунок". Через кілька місяців вони почали офіційно зустрічатись, а згодом побрались. Їхя мрія про дитину здійснилась, але перед тим вони пережили жахіття.

Рак яєчок – "можливо, мій останній матч сьогодні"

Вони хотіли завести дітей. Наприкінці 2017-го пішли до лікарні на рутинний медогляд. "У вас підозра на рак яєчок". Лікарі сказали йому такі болючі слова у день, коли йшов туди з такої приємної нагоди. За мить до цього почувався володарем свого світу, а покидав лікарню повністю розбитим. Тобі 25, і все вже не залежить тільки від тебе. В один момент він почав боятись, що домашній матч з Херенвеном може стати останнім у кар'єрі. Дружина запитала: "Ти збираєшся сидіти і плакати вдома, чи робитимеш те, що любиш?" Соль вийшов і забив переможний гол. Про свою хворобу сказав лише після гри. Це був дуже емоційний момент, в якому він поставив командні інтереси вище за свої.

Фанати Віллема ІІ красиво підтримали Фран Соля, у якого виявили рак яєчок

Згодом фанати Віллема зворушливо підтримали свого лідера, розмахуючи прапорами Іспанії на одному з поєдинків і скандуючи його ім'я. Мората написав теплі слова у Твіттері, згадавши давнього приятеля. Франу пощастило – він став тим одним на 10 подібних випадків, чия пухлина була виявлена на ранній стадії і не стала злоякісною. Через місяць після видалення він повернувся у футбол. Через 5 – вийшов на позицію найкращого бомбардира сезону. "Ти один з найщасливіших на світі. Тепер зможеш вести нормальне життя, але повинен ходити на контрольні обстеження", – сказали лікарі, які перед тим радили не грати у футбол. Дружина і мама плакали, батько кричав з радощів. Ще один неймовірний момент.

Вражаючий ріст за пару сезонів

Він все ще скромно зізнається, що навряд чи виграв звання найкращого снайпера сезону – в занадто сильних клубах грають конкуренти. Однак Соль значно виріс з моменту приходу у Віллем ІІ. Дозрів, покращив свою технічну майстерність, контроль м'яча у чужому штрафному, вибір позиції та удари з льоту. Нарешті отримав найважливіше для себе – повну довіру тренерів і високу оцінку від фанатів. Те, чого так не вистачало в Іспанії.

Фран Соль – король другого поверху (чимало голів забиває у повітряних дулях) і штрафного суперника, який покращив свою статистику єдиноборств, відборів. Забиває 0,81 гола за гру, демонструючи плюсову реалізацію (мав би забивати в середньому 0,61 за очікуваними голами, які визначаються гостротою моментів і зручністю ударної позиції). У кожному наступному сезоні в Нідерландах демонструє приріст усіх ключових для форварда показників, хоча його команда і надалі зірок з неба не хапає.

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У травні 2018-го він відмовив міцному середняку АПЛ. Мотивація Франа була проста – Уотфорд не претендує ні на що особливе. Що ж, в якому б стані не перебувало Динамо – це команда, що бореться за Лігу чемпіонів. Саме таке місце підійшло б для нашого снайпера, змученого відсутністю турнірних перспектив свого Віллема. Чи підійде Соль киянам? Тут вже інше питання. Надто багато класних нападників так і не розкрилось в суворій реальності нашої УПЛ, щоб давати якісь гарантії. "Маю надію колись знову зіграти в одній команді з Дані Карвахалем і Моратою", – говорив цьогоріч наш герой. Ми не проти – особливо, якщо перед цим він хоча б на декілька сезонів стане для українського клубу тим класним бомбардиром, яких так гостро бракує в наших просторах.

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