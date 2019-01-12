Левченко скептично оцінив потенційний трансфер Соля в Динамо, різко розкритикувавши рівень УПЛ

Колишній гравець збірної України Євген Левченко вважає, що Динамо це не той клуб, де б міг розкритись нападник Віллема II Фран Соль.

"Київ був би дивним вибором для Соля. Він не перший рік грає в Європі, а це чогось варте. Проте, я можу припустити, що є й інші клуби високого рівня, які зацікавлені в ньому.

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В іншому клубі Соль міг би показати себе краще, ніж в Динамо. Це пов'язано з тим, як працює київський клуб і його президент. У динамівців хороший, але не топовий тренер. Буде цікаво подивитися на те, як Фран грав би там . За чемпіонство борються тільки Динамо і Шахтар, а решта команд демонструють антифутбол. Для нападників це погано", – цитує слова Левченка bd.nl.

Нагадаємо, за даними авторитетних джерел, Фран Соль знаходиться за крок до переходу в київський клуб.

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