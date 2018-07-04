Топ-20 фото фанатів та вболівальниць 19-го дня ЧС-2018: пристрасні колумбійки, веселі шведи та брутальні англійці

На чемпіонаті світу 2018 минув 19-й ігровий день, який ознаменувався виходом Швеції та Англії в 1/4 фіналу. "Футбол 24" зібрав найяскравіші фото фанатів.

Збірна Швеції потішила власних фанів перемогою над Швейцарією. Натомість Англія у дараматичній серії пенальті вибила з турніру Колумбію.

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Креативні прихильники "кафетерос" вкотре розкішно підтримували свою команду, а тому чемпіонат світу, без сумніву, втратив одну зі своїх ізюминок. Латиноамериканці завжди робили шоу на трибунах, вражаючи світ розкішними костюмами та "бойовим розфарбуванням". Не став вийнятком і матч проти Англії, де фани збірної Колумбії точно перемогли на трибунах прихильників "трьох левів".

Шведи та швейцарці відзначились більш стриманою поведінкою, але деякі фанати також добряче "запалили" на стадіоні.

Фото: Getty Images, Сhampionat