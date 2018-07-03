toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БЕЛЬГІЯ - ЯПОНІЯ КОЛУМБІЯ - АНГЛІЯ ШВЕЦІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ Новини ЧС 2018

Топ-20 фото фанатів та вболівальниць 18-го дня ЧС-2018: чарівні бразилійки, сльози Мексики та акуратні японці

12:43 1580 Читать на русском

На чемпіонаті світу-2018 зіграли вже вісімнадцятий день. "Футбол 24" зібрав топ-20 фотографій вболівальників, які неабияк вразили своєю креативністю та красою на трибунах у цей ігровий день.

2 липня на чемпіонаті світу-2018 відбулися ще два поєдинки 1/8 фіналу, у яких Бразилія перемогла Мексику, а Бельгія здобула вольову перемогу над Японією. Таким чином вже стали відомі 3 пари 1/4 фіналу Кубка світу-2018.

ЧС-2018 прогноз букмекерів – нові фаворити на перемогу, Росія в головних аутсайдерах

У цей день, як і завжди, весело було не лише на футбольному полі. На трибунах стадіонів запалювали красиві бразилійки, неймовірні мексиканці та трохи стриманіші фанати Бельгії.

Окремо слід відзначити вболівальників Японії, які попри драматичний виліт своєї команди знову відзначились з позитивного боку. Японці вкотре прибрали за собою сміття на трибунах стадіону. На деяких прихильників азійської команди було боляче дивитись – настільки важко вони переживали емоційну поразку своїх улюбленців.

Також заслуговують похвали фанати Бразилії та Мексики, які після поєдинку привітали один одного. Дійсно приємна картина, яку хочеться якомога частіше бачити на стадіонах.

фото: Getty Images, Championat.com, РИА-Новости, соцмережі

Топ-20 фото фанатів та вболівальниць 17-го дня ЧС-2018: трагедія Іспанії, тріумф Росії, святкування хорватів з Модрічем

ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 2
Японія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
футбольні фанати ЧС 2018 Бельгія - Японія Японія Японія Бразилія Бразилія Бразилія - Мексика Фанатки Бельгія Бельгія Мексика Мексика Статті Фото Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
5
хв
Швеція
17:00
Швейцарія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук