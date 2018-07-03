Топ-20 фото фанатів та вболівальниць 18-го дня ЧС-2018: чарівні бразилійки, сльози Мексики та акуратні японці

На чемпіонаті світу-2018 зіграли вже вісімнадцятий день. "Футбол 24" зібрав топ-20 фотографій вболівальників, які неабияк вразили своєю креативністю та красою на трибунах у цей ігровий день.

2 липня на чемпіонаті світу-2018 відбулися ще два поєдинки 1/8 фіналу, у яких Бразилія перемогла Мексику, а Бельгія здобула вольову перемогу над Японією. Таким чином вже стали відомі 3 пари 1/4 фіналу Кубка світу-2018.

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У цей день, як і завжди, весело було не лише на футбольному полі. На трибунах стадіонів запалювали красиві бразилійки, неймовірні мексиканці та трохи стриманіші фанати Бельгії.

Окремо слід відзначити вболівальників Японії, які попри драматичний виліт своєї команди знову відзначились з позитивного боку. Японці вкотре прибрали за собою сміття на трибунах стадіону. На деяких прихильників азійської команди було боляче дивитись – настільки важко вони переживали емоційну поразку своїх улюбленців.

Також заслуговують похвали фанати Бразилії та Мексики, які після поєдинку привітали один одного. Дійсно приємна картина, яку хочеться якомога частіше бачити на стадіонах.

фото: Getty Images, Championat.com, РИА-Новости, соцмережі

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