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КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Топ-20 фото фанатов и болельщиц 19-го дня ЧМ-2018: страстные колумбийки, веселые шведы и брутальные англичане

11:01 123 Читати українською

На чемпионате мира 2018 прошел 19-й игровой день, который ознаменовался выходом Швеции и Англии в 1/4 финала. "Футбол 24" собрал самые яркие фото фанатов.

Сборная Швеции порадовала своих фанов победой над Швейцарией. А вот Англия в дараматичной серии пенальти выбила из турнира Колумбию.

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Креативные поклонники "кафетерос" в очередной раз роскошно поддерживали свою команду, а поэтому чемпионат мира, несомненно, потерял одну из своих изюминок. Латиноамериканцы всегда делали шоу на трибунах, поражая мир роскошными костюмами и "боевой раскраской". Не стал исключением и матч против Англии, где фаны сборной Колумбии точно победили на трибунах сторонников "трех львов".

Шведы и швейцарцы отличились более сдержанной поведением, но некоторые фанаты также сильно "зажгли" на стадионе.

Фото: Getty Images, Сhampionat

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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ЧМ 2018 Колумбия - Англия Швеция - Швейцария Статьи Фото Главное
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