Швеція мінімально здолала Швейцарію та вийшла у чвертьфінал ЧС-2018

Швеція та Швейцарія зустрічалися у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Швеція – Швейцарія розпочався о 17:00 за київським часом.

З перших хвилин, як і очікувалося, швейцарці взяли м'яч під свій контроль. Шведи ж вмикали пресинг і намагалися якнайшвидше доводити справу до удару по чужих воротах. Вже до 10-ї хвилини партнери створили для Берга два хороші моменти, однак він ними скористатися не зумів.

Швеція – Швейцарія – відео гола

До середини першого тайму "нейтрали" декілька разів пробили з-за меж штрафного майданчика, але загалом суперник виглядав впевненіше. Колектив Владіміра Петковіча старався втілити свою територіальну перевагу на табло, створюючи гостроту діями Шакірі та активністю Цубера. Однак Швеція знову затьмарила зусилля опонента шансом Берга – небезпечний удар Маркуса у відмінному стрибку "потягнув" Зоммер.

Надалі команди обмінялися гольовими можливостями – гравці завершили їх неточними ударами з вигідних позицій. У Швейцарії м'яч над воротами послали Джака та Джемаїлі, а за Швецію погано пробив Екдаль. До свистка на перерву суперники так і не відкрили рахунок – ненудна нічия за підсумками першого тайму.

Швеція – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Друга половина зустрічі розпочалася в тому ж темпі. Команди продовжили загострювати навісами та прострілами з флангів. Швейцарці знову ж брали більшою кількістю напівмоментів, а шведи створювали менше, але небезпечніше – Тойвонен підтримав загальну тенденцію та запустив м'яч з меж воротарського майданчика над поперечиною.

На 66-й хвилині скандинави організували результативну атаку. Форсберг обігрався з Тойвоненом і розрядив гармату з лінії штрафного – м'яч від ноги Аканжі зрикошетив у верхній кут воріт. Повівши в рахунку, Швеція продовжила діяти за тією ж стратегією – ставка на швидкі атаки.

Натомість тренерський штаб Швейцарії пішов у ва-банк, кинувши в бій ще двох форвардів Емболо та Сеферовіча. "Наті" максимально наситили володіння Ольсена подачами, з якими "синьо-жовті" справлялися без особливих проблем. Грамотний масований захист команди Янне Андерссон обмежував варіанти атак для суперника. Найкращий шанс врятувати "наті" мав Сеферовіч – його удар парирував голкіпер.

У підсумку врятуватися швейцарці не зуміли, а от Швеція у компенсований час могла закріпити перевагу за допомогою пенальті – Ланг здійснив фол останньої надії в сантиметрах від штрафного майданчика. Арбітр після перегляду повтору скасував 11-метровий.

Таким чином, Швеція мінімально здолала Швейцарію та вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу. В наступному раунді скандинавська збірна зіграє проти Англії або Колумбії.

ЧС-2018, 1/8 фіналу

Швеція – Швейцарія – 1:0

Гол: Форсберг, 66

Вилучення: Ланг, 90+4