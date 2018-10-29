ЛА Гелаксі Ібрагімовіча безглуздо програв Динамо Х'юстон та не потрапив у плей-офф МЛС

Златан Ібрагімовіч та його ЛА Гелаксі дивитимуться головну частину сезону-2018 по телевізору через поразку від Динамо Х'юстон на останніх хвилинах зустрічі.

У матчі заключного 34 туру МЛС ЛА Гелаксі, за який виступають Златан Ібрагімовіч та Ешлі Коул, вдома приймав х'юстонське Динамо. Команді Зігфріда Шміда достатньо було зіграти внічию для потрапляння у плей-офф.

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Вже на 30-й хвилині Ола Камара оформив дубль і рахунок був 2:0 на користь команди з Каліфорнії.

Але другий тайм став суцільним жахом для Ібри та партнерів. Протягом 20 хвилин динамівці забили 3 м'ячі, а ЛА навіть за 9 компенсованих хвилин не зміг бодай відігратись. У підсумку, "біло-блакитно-золоті" залишились за бортом плей-офф вдруге поспіль.

США. МЛС, 34-й тур

ЛА Гелаксі – Динамо Х'юстон – 2:3

Голи: Камара, 27, 30 – Кіото, 57, Манотас, 73 (пен.), 79

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