Нападник Атланти Мартінес встановив рекорд результативності МЛС

У чемпіонаті США форвард клубу Атланта Юнайтед Джозеф Мартінес встановив рекорд за кількістю голів протягом одного сезону.
У матчі американської ліги МЛС Атланта Юнайтед – Орландо Сіті форвард Джозеф Мартінес встановив історичне досягнення.
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Колумбійський форвард забив переможний гол у ворота Орландо, який став 28 для гравця в МЛС у сезоні-2018, що є новим рекордом результативності.
Атланта здобула 3 очки, вигравши з рахунком 2:1.
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