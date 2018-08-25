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Нападник Атланти Мартінес встановив рекорд результативності МЛС

15:43 2 Читать на русском
Нападник Атланти Мартінес встановив рекорд результативності МЛС
Джозеф Мартінес / ФК Атланта Юнайтед

У чемпіонаті США форвард клубу Атланта Юнайтед Джозеф Мартінес встановив рекорд за кількістю голів протягом одного сезону.

У матчі американської ліги МЛС Атланта Юнайтед – Орландо Сіті форвард Джозеф Мартінес встановив історичне досягнення.

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Колумбійський форвард забив переможний гол у ворота Орландо, який став 28 для гравця в МЛС у сезоні-2018, що є новим рекордом результативності.

Атланта здобула 3 очки, вигравши з рахунком 2:1.

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Теги
Рекорди Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед Орландо Сіті Світ Джозеф Мартінес Джозеф Мартінес МЛС
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