Нападник Атланти Мартінес встановив рекорд результативності МЛС

У чемпіонаті США форвард клубу Атланта Юнайтед Джозеф Мартінес встановив рекорд за кількістю голів протягом одного сезону.

У матчі американської ліги МЛС Атланта Юнайтед – Орландо Сіті форвард Джозеф Мартінес встановив історичне досягнення.

Екс-гравець Шахтаря Ілсінью відзначився неймовірним голом в МЛС

Колумбійський форвард забив переможний гол у ворота Орландо, який став 28 для гравця в МЛС у сезоні-2018, що є новим рекордом результативності.

Атланта здобула 3 очки, вигравши з рахунком 2:1.

Ешлі Коул забив гол за Лос-Анджелес Гелаксі, продемонструвавши шедевральну техніку