Ешлі Коул забив гол за Лос-Анджелес Гелаксі, продемонструвавши шедевральну техніку

Захисник Лос-Анджелес Гелаксі Ешлі Коул відзначився красивим голом у матчі МЛС.

Капітан Лос-Анджелес Гелаксі Ешлі Коул відкрив рахунок в матчі регулярного чемпіонату MLS проти Колорадо.

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37-річний англієць надтехнічно прийняв м'яч, прорвався в штрафний майданчик суперника і майстерним ударом вразив ворота Колорадо з гострого кута.

Варто зазначити, що для колишнього гравця Челсі цей гол став першим з травня минулого року.