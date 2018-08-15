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Ешлі Коул забив гол за Лос-Анджелес Гелаксі, продемонструвавши шедевральну техніку

12:22 249 Читать на русском
Ешлі Коул забив гол за Лос-Анджелес Гелаксі, продемонструвавши шедевральну техніку
Ешлі Коул / фото із соцмереж

Захисник Лос-Анджелес Гелаксі Ешлі Коул відзначився красивим голом у матчі МЛС.

Капітан Лос-Анджелес Гелаксі Ешлі Коул відкрив рахунок в матчі регулярного чемпіонату MLS проти Колорадо.

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37-річний англієць надтехнічно прийняв м'яч, прорвався в штрафний майданчик суперника і майстерним ударом вразив ворота Колорадо з гострого кута.

Варто зазначити, що для колишнього гравця Челсі цей гол став першим з травня минулого року.

Теги
Ешлі Коул Ешлі Коул МЛС Відеоновини Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Світ
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