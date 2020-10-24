Колишній форвард збірної Італії Лука Тоні поділився неприємною історією, яка стала шоком для нього та його сім'ї.

"Поки поширюються чутки, я хотів повідомити, що в четвер увечері між 19:30 і 21:30 я постраждав від пограбування будинку трьома злочинцями. Вони були у масках та озброєні. Головне, що з моєю родиною все в порядку.

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Втім, вони заподіяли шкоду – всі дуже перелякалися та отримали психологічну травму. Я також дуже шкодую про те, що злочинці забрали мої коштовності, деякі мали велике значення для нас. Після пограбування приїхала поліція. Ймовірно, її викликали сусіди, які помітили незнайому машину на вулиці. Наразі слідство нічого не виявило. Прошу поваги і спокою для мене та моєї сім'ї. Спасибі всім", – написав Тоні в Instagram.

Нагадаємо, легендарний форвард вигравав чемпіонат світу 2006 року разом зі збірною Італії. Саме Тоні оформив дубль у чвертьфінальному матчі проти України (3:0).

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