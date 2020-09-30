Нещодавно Італію сколихнула шокуюча новина про вбивство 33-річного рефері Даніеле Де Сантіса та його нареченої у власному будинку пари.

Італійського арбітра та його дівчину жорстоко зарізали у власному будинку

Вбивцею виявися 21-річний чоловік на ім'я Антоніо Де Марко, який раніше був сусідом нареченої арбітра, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Коли закохані оголосили про бажання жити разом, Де Марко попросили знайти собі інше житло, що і змусило його завдати 60 ударів ножем новоспеченій парі.

Де Сантіс в Італії обслуговував поєдинки Серії С та В. Всього за свою кар'єру він провів 130 офіційних матчів.

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