Золоті "нульові": Шева розриває Кальчо, матч Шахтаря, який перевернув історію, і ще 28 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Незабутні часи, коли Арсенал грав на рівних із Реалом і навіть клав Мадрид на лопатки! Ліга чемпіонів 2005/06. Тьєррі Анрі, Хосе Антоніо Рейєс, Роналдо, Гуті...

2. Молодий Серхіо Рамос нахабно осідлав поважного майстра із Сарагоси – аргентинця Пабло Аймара.

3. Давід Луїс та Анхель Ді Марія. Обидва поповнили Бенфіку у 2007-му.

4. Хуан Себастьян Верон (Лаціо) проти Зінедіна Зідана (Ювентус). Світанок нового тисячоліття.

5. Ще одна потужна дуель: юний Кріштіану Роналду (МЮ) проти "динозавра" Кларенса Зеєдорфа – коли Мілан був машиною для титулів.

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6. Цербер у воротах Баварії з 1994 по 2008 рік. Ми запам'ятаємо Олівера Кана саме таким – безкомпромісним.

7. Дієго Форлан розписався у воротах Ліверпуля – момент, який варто занести у Червону книгу. Уругвайський бомбардир виступав за МЮ у 2002-04 роках, проте забив лише скромні 17 м'ячів в усіх турнірах.

8. Девід Бекхем та Едгар Давідс. Ель Класіко!

9. Ще "молодий і перспективний" журналіст Віктор Вацко та суворий "дядько" Віктор Скрипник із Вердера. Зустріч українців у Дортмунді, 2001 рік. Вацко переконує, що вже тоді "готував до повернення в УПЛ".

10. Найкращі гравці року ФІФА-2005: Самюель Ето'О (третє місце), Роналдінью (перше), Френк Лемпард (друге).

11. Лука Тоні у футболці Брешії, за яку виступав упродовж 2001-03 років. Перейшов сюди, коли йому виповнилося 24. На той момент вже встиг пограти за 6 (!) клубів – Модену, Емполі, Фьоренцуолу, Лодіджані, Тревізо і Віченцу.

12. Роналдінью, Іньєста, Анрі, Ето'О. Мабуть, найпотужніша лава запасних в історії Барселони.

13. Хакан Шукюр забиває вражаючий гол, вигравши повітря у голкіпера збірної Бельгії Філіпа Де Вільде. Турки здолали (2:0) співгосподарів Євро-2000 і пробилися до плей-офф.

14. Стівен Джеррард і Хабі Алонсо – надпотужний центр Ліверпуля, який підкорив Кубок чемпіонів, але у боротьбі за корону Прем'єр-ліги виявився безсилим.

15. Затишною аурою вкутаний Вільдпаркштадіон – колізей німецького Карлсруе, який у 90-х неодноразово виступав у єврокубках, проте у "нульових" відіграв тільки два сезони серед команд першої Бундесліги.

16. Кака, Роналду та Рауль. Хто тут наймолодший – здогадатися неважко.

17. Тьєррі Анрі – це 228 голів у футболці Арсенала. Ось цими м'ячами, цими бутсами...

18. Руні, Евра і Тевес. Могутній МЮ десь у проміжку 2007-09 років.

19. Бастіан Швайнштайгер. У структурі Баварії цей хавбек провів 17 яскравих років кар'єри.

20. Творець і Руйнівник.

21. Зайві кілограми не перешкоджали Роналдінью та Руні фантазувати із м'ячем.

22. Хуан Пабло Сорін, захисник збірної Аргентини, провів 2003-й у Барселоні. Не надто вдало, відверто кажучи. Подейкують, до речі, що його дідусь походив із Одеси.

23. Його Величність Імператор Риму Франческо Тотті допомагає підвестися полководцеві збірної Чехії Павелу Недведу. Скуадра Адзурра здобула комфортну перемогу – 2:0. Гамбург, 22 червня, чемпіонат світу-2006.

24. Лусіо та Міхаель Баллак виступали пліч-о-пліч за Байєр у 2000-02. "Неверкузен" пролетів повз усеможливі трофеї, але однаково та команда запалила мільйони сердець.

25. Дербі делла Мадонніна. Із Шевою у його найкращі часи не міг впоратися навіть Хав'єр Дзанетті – еталон захисника і професіонала.

26. Легенда Лідса, Евертона, Ньюкасла, Болтона, Шеффілд Юнайтед і збірної Уельсу. Гарі Спід пішов від нас так рано – йому було 42...

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27. Вони могли б стати розкішним ударним тандемом! Але коли Інтер придбав Ібрагімовіча, в житті Адріано якраз розпочиналося круте піке, з якого бразилець так і не вийшов.

28. Проти кого Гаттузо зібрався застосувати один із своїх фірмових больових прийомів? Ба, це ж Едуардо Да Сілва, бразильський хорват, який до переходу у Шахтар виступав за лондонський Арсенал.

29. Наставник Шахтаря Віктор Прокопенко дає настанови своїм підопічним на овертайм поєдинку з празькою Славією. Завдяки голам Воробея та Ателькіна "гірники" переможуть господарів поля (2:0) і вперше проб'ються у груповий етап Ліги чемпіонів. 22.08.2000 – день, який змінив усе.

30. Ще зовсім юний Ліонель Мессі у колі найрідніших, 2003 рік. Того ж року аргентинець дебютував у першій команді Барселони.

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