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Золоті "нульові": Шева розриває Кальчо, матч Шахтаря, який перевернув історію, і ще 28 фото "старої школи"

12:00 1493 Читать на русском
Золоті "нульові": Шева розриває Кальчо, матч Шахтаря, який перевернув історію, і ще 28 фото "старої школи"
Барселона, про яку стали забувати / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Незабутні часи, коли Арсенал грав на рівних із Реалом і навіть клав Мадрид на лопатки! Ліга чемпіонів 2005/06. Тьєррі Анрі, Хосе Антоніо Рейєс, Роналдо, Гуті...

реал арсенал

2. Молодий Серхіо Рамос нахабно осідлав поважного майстра із Сарагоси – аргентинця Пабло Аймара.

рамос аймар

3. Давід Луїс та Анхель Ді Марія. Обидва поповнили Бенфіку у 2007-му.

4. Хуан Себастьян Верон (Лаціо) проти Зінедіна Зідана (Ювентус). Світанок нового тисячоліття.

верон зідан

5. Ще одна потужна дуель: юний Кріштіану Роналду (МЮ) проти "динозавра" Кларенса Зеєдорфа – коли Мілан був машиною для титулів.

"Це найвідоміший італійський бренд після мафії і піци". Космічний "Мілан" епохи Берлусконі

роналду зеєдорф

6. Цербер у воротах Баварії з 1994 по 2008 рік. Ми запам'ятаємо Олівера Кана саме таким – безкомпромісним.

олівер кан

7. Дієго Форлан розписався у воротах Ліверпуля – момент, який варто занести у Червону книгу. Уругвайський бомбардир виступав за МЮ у 2002-04 роках, проте забив лише скромні 17 м'ячів в усіх турнірах.

форлан

8. Девід Бекхем та Едгар Давідс. Ель Класіко!

бекхем давідс

9. Ще "молодий і перспективний" журналіст Віктор Вацко та суворий "дядько" Віктор Скрипник із Вердера. Зустріч українців у Дортмунді, 2001 рік. Вацко переконує, що вже тоді "готував до повернення в УПЛ".

вацко скрипник

10. Найкращі гравці року ФІФА-2005: Самюель Ето'О (третє місце), Роналдінью (перше), Френк Лемпард (друге).

роналдінью лемпард етоо

11. Лука Тоні у футболці Брешії, за яку виступав упродовж 2001-03 років. Перейшов сюди, коли йому виповнилося 24. На той момент вже встиг пограти за 6 (!) клубів – Модену, Емполі, Фьоренцуолу, Лодіджані, Тревізо і Віченцу.

тоні

12. Роналдінью, Іньєста, Анрі, Ето'О. Мабуть, найпотужніша лава запасних в історії Барселони.

барселона

13. Хакан Шукюр забиває вражаючий гол, вигравши повітря у голкіпера збірної Бельгії Філіпа Де Вільде. Турки здолали (2:0) співгосподарів Євро-2000 і пробилися до плей-офф.

шукюр

14. Стівен Джеррард і Хабі Алонсо – надпотужний центр Ліверпуля, який підкорив Кубок чемпіонів, але у боротьбі за корону Прем'єр-ліги виявився безсилим.

джеррард алонсо

15. Затишною аурою вкутаний Вільдпаркштадіон – колізей німецького Карлсруе, який у 90-х неодноразово виступав у єврокубках, проте у "нульових" відіграв тільки два сезони серед команд першої Бундесліги.

карлсруе

16. Кака, Роналду та Рауль. Хто тут наймолодший – здогадатися неважко.

кака роналду рауль

17. Тьєррі Анрі – це 228 голів у футболці Арсенала. Ось цими м'ячами, цими бутсами...

анрі

18. Руні, Евра і Тевес. Могутній МЮ десь у проміжку 2007-09 років.

МЮ

19. Бастіан Швайнштайгер. У структурі Баварії цей хавбек провів 17 яскравих років кар'єри.

швайнштайгер

20. Творець і Руйнівник.

зідан алонсо

21. Зайві кілограми не перешкоджали Роналдінью та Руні фантазувати із м'ячем.

роналдінью руні

22. Хуан Пабло Сорін, захисник збірної Аргентини, провів 2003-й у Барселоні. Не надто вдало, відверто кажучи. Подейкують, до речі, що його дідусь походив із Одеси.

сорін

23. Його Величність Імператор Риму Франческо Тотті допомагає підвестися полководцеві збірної Чехії Павелу Недведу. Скуадра Адзурра здобула комфортну перемогу – 2:0. Гамбург, 22 червня, чемпіонат світу-2006.

тотті недвед

24. Лусіо та Міхаель Баллак виступали пліч-о-пліч за Байєр у 2000-02. "Неверкузен" пролетів повз усеможливі трофеї, але однаково та команда запалила мільйони сердець.

лусіо баллак

25. Дербі делла Мадонніна. Із Шевою у його найкращі часи не міг впоратися навіть Хав'єр Дзанетті – еталон захисника і професіонала.

шевченко дзанетті

26. Легенда Лідса, Евертона, Ньюкасла, Болтона, Шеффілд Юнайтед і збірної Уельсу. Гарі Спід пішов від нас так рано – йому було 42...

Гарі Спід – шокуюча історія самогубства легенди АПЛ, в яку неможливо повірити і яка довела футбольний світ до сліз

спід

27. Вони могли б стати розкішним ударним тандемом! Але коли Інтер придбав Ібрагімовіча, в житті Адріано якраз розпочиналося круте піке, з якого бразилець так і не вийшов.

адріано ібрагімовіч

28. Проти кого Гаттузо зібрався застосувати один із своїх фірмових больових прийомів? Ба, це ж Едуардо Да Сілва, бразильський хорват, який до переходу у Шахтар виступав за лондонський Арсенал.

гаттузо едуардо

29. Наставник Шахтаря Віктор Прокопенко дає настанови своїм підопічним на овертайм поєдинку з празькою Славією. Завдяки голам Воробея та Ателькіна "гірники" переможуть господарів поля (2:0) і вперше проб'ються у груповий етап Ліги чемпіонів. 22.08.2000 – день, який змінив усе.

шахтар

30. Ще зовсім юний Ліонель Мессі у колі найрідніших, 2003 рік. Того ж року аргентинець дебютував у першій команді Барселони.

мессі

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Золоті 60-ті і сива давнина: покалічена зірка Реала, футбол під наглядом Гітлера та ще 28 фото "старої школи"

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