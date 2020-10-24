Бывший форвард сборной Италии Лука Тони поделился неприятной историей, которая стала шоком для него и его семьи.

"Пока распространяются слухи, я хотел сообщить, что в четверг вечером между 19:30 и 21:30 я пострадал от ограбления дома тремя преступниками. Они были в масках и вооружены. Главное, что с моей семьей все в порядке.

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Впрочем, они причинили вред – все очень испугались и получили психологическую травму. Я также очень жалею о том, что преступники забрали мои драгоценности, некоторые имели большое значение для нас. После ограбления приехала полиция. Вероятно, ее вызвали соседи, которые заметили незнакомую машину на улице. Следствие ничего не выявило. Прошу уважения и покоя для меня и моей семьи. Спасибо всем", – написал Тони в Instagram.

Напомним, легендарный форвард выигрывал чемпионат мира 2006 года вместе со сборной Италии. Именно Тони оформил дубль в четвертьфинальном матче против Украины (3:0).

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