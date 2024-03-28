Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі знову постане перед органами футбольного правосуддя через свою пристрасть до ставок.

Італієць влітку покинув Мілан, перебравшись до Ньюкасла в обмін на 60 мільйонів євро. Сезон для Тоналі завершився у жовтні, коли його дискваліфікували за ставки на футбол. Тоді йшлося про період його виступив у Італії.

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Сьогодні Англійська асоціація висунула нові 50 звинувачень у порушенні правил про ставки. Під розглядом FA період із серпня по жовтень 2023 року, коли Сандро вже був гравцем Ньюкасла. Гравець повинен надати роз'яснення до 5 квітня.

"Ньюкасл Юнайтед визнає звинувачення у неправомірній поведінці, отримане Сандро Тоналі щодо ймовірних порушень Правил ставок FA. Сандро продовжує повністю підкорятися відповідним розслідуванням і зберігає повну підтримку клубу. Поки процес розслідування триває, Сандро та Ньюкасл наразі не можуть надати подальших коментарів", – йдеться у заяві англійського клубу.

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