Через технічну проблему з антидопінговим регламентом дворічна дискваліфікація Габігола почалася 8 квітня 2023 року, у день, коли у футболіста було взято аналізи сечі. Термін дискваліфікації вважається легітимним попри те, що весь попередній рік форвард грав в офіційних матчах. Тому йому заборонили грати до 8 квітня 2025 року, інформує Globo Esporte.

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Габігола звинуватили в порушенні статті 122 Бразильського антидопінгового кодексу, у якій ідеться про "шахрайство або спробу шахрайства на будь-якій стадії процесу контролю". Кодекс передбачає дискваліфікацію на термін до чотирьох років у разі засудження.

Комісія проголосувала неоднозначно: 5 голів проти 4 на користь покарання для гравця. Повідомляється, що Габігол не стане миритися з таким вердиктом і готується до подачі апеляції. На термін покарання Габігол не зможе тренуватися з Фламенго. Клуб уже пообіцяв форварду допомогти з апеляцією.

Габігол є вихованцем Сантоса, у складі якого дебютував у дорослому футболі. Він подавав великі надії, але заграти в Європі так і не зумів – форвард провалився в Інтері та Бенфіці, після чого повернувся до Бразилії. У складі національної збірної Бразилії він провів 18 матчів, у яких забив 5 м'ячів.

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