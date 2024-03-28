Полузащитник Ньюкасла Сандро Тонали снова предстанет перед органами футбольного правосудия из-за своего пристрастия к ставкам.

Итальянец летом покинул Милан, перебравшись в Ньюкасл в обмен на 60 миллионов евро. Сезон для Тонали завершился в октябре, когда его дисквалифицировали за ставки на футбол. Тогда речь шла о периоде его выступлений в Италии.

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Сегодня Английская ассоциация выдвинула новые 50 обвинений в нарушении правил о ставках. Под рассмотрением FA период с августа по октябрь 2023 года, когда Сандро уже был игроком Ньюкасла. Игрок должен предоставить разъяснения до 5 апреля.

"Ньюкасл Юнайтед признает обвинения в неправомерном поведении, полученное Сандро Тонали относительно вероятных нарушений Правил ставок FA. Сандро продолжает полностью подчиняться соответствующим расследованиям и сохраняет полную поддержку клуба. Пока процесс расследования продолжается, Сандро и Ньюкасл пока не могут предоставить дальнейших комментариев", – говорится в заявлении английского клуба.

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