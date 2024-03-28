Збірна Грузії вперше їде на Євро! І хоч таке досягнення підкорилося тільки нинішньому поколінню грузинських футболістів, раніше футболку Сакартвело одягали не менш обдаровані гравці.

Свого часу Футбол 24 пригадував усіх грузинів, які грали у Лізі чемпіонів. Тепер настав час відшукати гравців із грузинським паспортом, які виступали в АПЛ. Виявляється, останній грузинський футболіст грав у провідній лізі світу ще 15 років тому.

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Георгій Кінкладзе (Манчестер Сіті, Дербі Каунті, 102 матчі/7 голів)

Один з найбільших майстрів в історії грузинського футболу на собі тягнув Манчестер Сіті, коли той не хапав зірок з неба. Кінкладзе настільки подобався місцевим вболівальникам, що ті писали йому листа.

Гіо переїхав на Туманний Альбіон 1995-го і одразу став ключовим виконавцем Сіті. Двічі поспіль він отримував нагороду найкращому гравцю року. Водночас його команда продовжувала падати. Спершу виліт з АПЛ, а згодом ще одне падіння у третій за силою дивізіон (до речі, у нижчих лігах за містян грали й інші грузини: Муртаз Шелія та Кахабер Цхададзе). У сезоні 1999/2000 Кінкладзе повернувся в АПЛ і провів три сезони за Дербі Каунті.

До слова, центральний поєдинок наступного ігрового дня в АПЛ пройде за участю Арсенала та Манчестер Сіті, команди із найбільшим представництвом грузинів у англійському футболі. Хлопці Пепа Гвардіоли за версією ліцензійного букмекера GGBET мають більше шансів вийти переможцем цього протистояння – 1,97. Коефіцієнт на перемогу Олександра Зінченка та партнерів становить 3,78. Приблизно стільки ж (3,77) букмекер GGBET дає на нічийний підсумок битви лідерів.

Темурі Кецбая (Ньюкасл, 78 матчів/8 голів/1 асист)

Свій грузинський улюбленець був у фанатів Ньюкасла. Найкращий бомбардир серед грузинів в АПЛ для багатьох асоціюється з епічним святкуванням забитого м’яча у ворота Болтона.

On this day in 1998, Temuri Ketsbaia scored an injury time winner for Newcastle and did THAT iconic celebration! pic.twitter.com/u0JN4vtOlu — SPORTbible (@sportbible) January 17, 2022

Роком раніше Кецбая забив надважливий гол у кваліфікації Ліги чемпіонів. Його м’яч на 119-й хвилині поєдинку із загребським Динамо дозволив Ньюкаслу вперше в історії зіграти на груповому етапі ЛЧ. Нині Кецбая тренує збірну Кіпру і за іронією долі зустрівся у групі кваліфікації на Євро-2024 зі збірною Грузії. В обидвох матчах кіпріоти з грузином на чолі капітулювали.

Зураб Хізанішвілі (Блекберн, 62 матчі/1 гол/1 асист)

Останній дотепер грузин в АПЛ спершу підкорював Шотландію, де запалював у складі Данді та Рейнджерс. Спочатку Блекберн орендував Хізанішвілі, а згодом викупив контракт. Через певний час вже Блекберн віддавав Зураба в оренду – спершу в Ньюкасл, а потім у Редінг. Щоправда, обидві команди грали в Чемпіоншипі. Хізанішвілі нині працює асистентом Віллі Саньйоля і напряму долучився до виходу збірної Грузії на Євро-2024.

Міхеіл Кавелашвілі (Манчестер Сіті, 4 матчі/1 гол)

Ще один грузин у Манчестер Сіті, який, щоправда, не залишив там помітного сліду. Хоча передумови були. У дебютному матчі за містян Кавелашвілі відзначився голом у воротах Манчестер Юнайтед! Разом із Сіті Міхеіл вилетів у другий дивізіон, але надовго там не затримався через проблеми з документами.

Друга частина кар’єри Кавелашвілі минула у Швейцарії, після чого футболіст пішов у політику. Міхеіл був депутатом парламенту і представляв партію "Грузинська мрія", котра відома проросійськими поглядами. Влітку 2022-го Кавелашвілі з кількома колегами створив власну партію, яка начебто мала б стати опозиційною. Однак консерва невдовзі розкрилася – Кавелашвілі продовжив прокремлівську риторику, поскандалив з послом США в Грузії та періодично продукує проросійські нісенітниці на кшталт "США втягує Грузію у війну з Росією".

Раті Алексідзе (Челсі, 2 матчі)

За два роки перебування у Челсі молодий нападник провів у АПЛ лише 18 хвилин і не переконав Джанлуку Віаллі та Клаудіо Раньєрі у власній профпридатності. Алексідзе розкрився лише наприкінці кар’єри та й то в угорському чемпіонаті, коли провів непоганий період у Дьйорі.

Історія Алексідзе – про великий талант, який зруйнували нефутбольні фактори. У Лондоні в Раті почалася депресія, згодом він втратив батька і систематично порушував режим. У розмові із The Athletic кілька років тому грузин розповідав про свої жахіття, зокрема, наркотичну залежність.

Останні новини про Раті датовані минулим роком. На жаль, вони не дуже обнадійливі. Алексідзе заарештували в Німеччині за інвестиційне шахрайство. За версією слідства грузин має стосунок до угруповання, що проводило незаконні операції з криптовалютою.