"Незважаючи на всі труднощі, я ніколи не переставав мріяти. Я зробив мрію своєю долею. І сьогодні я можу сказати, що хлопець із Ермеліно Матараццо носитиме футболку найбільшого клубу у світі.

Шахтар офіційно відпустив Тобіаса в Реал

Дякую всім, хто мене підтримував у всі часи, особливо дружині та своїй родині. Я не можу не подякувати Шахтарю. Бажаю сил українському народу, який зараз воює", – написав Тобіас у своєму Instagram.

Нагадаємо, Тобіас став гравцем "гірників" лише взимку, Інтернасьйонал отримав за нього 6 млн євро. Бразилець підписав контракт з Шахтарем до літа 2026-го, але через початок повномасштабної війни в Україні встиг зіграти лише шість товариських матчів.

Росія напала на Україну: Ракицькому пророкують збірну, російська армія жорстоко вбиває українців не лише в Бучі (LIVE)