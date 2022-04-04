"Несмотря на все трудности, я никогда не переставал мечтать. Я сделал мечту своей судьбой. И сегодня я могу сказать, что парень из Эрмелино Матараццо будет носить футболку самого большого клуба в мире.

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Спасибо всем, кто меня поддерживал во все времена, особенно жене и своей семье. Я не могу не поблагодарить Шахтер. Желаю сил украинскому народу, который сейчас воюет", – написал Тобиас в своем Instagram.

Напомним, Тобиас стал игроком "горняков" только зимой, Интернасьонал получил за него 6 млн евро. Бразилец подписал контракт с Шахтером до лета 2026-го, но с начала полномасштабной войны в Украине успел сыграть лишь шесть товарищеских матчей.

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