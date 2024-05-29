В останньому турі групового етапу Атлетіко Мінейро розгромив Каракас 4:0. Ця перемога дозволила команді вийти в плей-офф Кубка Лібертадорес із першого місця. Найкращим гравцем матчу став Педрінью, який забив два голи та віддав передачу, коли Халк забивав четвертий гол. Складно сказати, чи це асист, але сам факт.

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Як і факт, що для Педрінью це найкращий матч після його повернення до Бразилії, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України. Ба більше, це його перші голи, до того було лишень кілька асистів.

Бразилець саме вчасно набрав форму. У лютому він продовжив контракт із Шахтарем до 2029 року і вже в липні має прибути у розташування української команди. Нагадаємо, "гірники" підписали Педрінью влітку 2018 року, заплативши за нього 18 мільйонів євро.